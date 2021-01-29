求職被問學歷神回「一句」！面試官沉默秒錄取 網全跪了
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 11:14:43
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，近期去面試時突然被詢問學歷，沒想到他脫口說出一句話，竟讓面試官當下決定錄取，神展開的結果也讓大批網友瞬間傻眼。
原PO於《Dcard》上發文，表示最近通過筆試，準備到一間外商公司面試，結果一到就發現面試官全程面無表情，如同在審訊犯人般。開始面試後，面試官先是詢問工作經驗和家庭狀況等問題，但當提及學歷時，沒想到原PO卻突然回應「wow！珍妮佛羅培茲！」。據了解，先前歐美女星珍妮佛•羅培茲（Jennifer Lopez）代言手遊時，廣告中的兩句台詞「雪莉？」、「哇！珍妮佛羅培茲！」造成模仿熱潮，而原PO似乎因「學歷」音近似「雪莉」就脫口說出廣告台詞。當下原PO本以為工作機會即將飛了，沒想到面試官沉默3秒後，立馬笑著回說「白X耶！好啦！你錄取了…」神展開的結局，就讓原PO傻眼直呼「我當下一臉矇B，最後感謝雪莉跟珍妮佛羅培茲～」。貼文一曝光，隨即引來許多網友笑翻留言，「瞎貓碰到死耗子，但結局是好的，恭喜錄取」、「笑爆，恭喜原po」、「笑死，太瞎了吧哈哈哈」、「我以為面試官會說你剛剛攻擊我的村莊！不錄用」、「我笑瘋，太好笑了，恭喜原po」、「太荒謬了XD」。但也有不少人質疑該篇文章真實性，「蠻好笑的，但絕對是創作」、「創作文吧！好啦有笑有推」、「這是創作文吧！哪有公司會這麼幽默」、「別唬了，哪一間？又是創作文」、「超創作」、「有笑有推，雖然是創作文」。（編輯：陳雅雲）