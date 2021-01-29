客喊「送到4F紅色門」！女外送員上樓愣住 全場雞皮疙瘩
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 11:37:42
外送平台近幾年崛起，不少人只要在家動動手指頭，美味的佳餚就會外送到府，但也因此延伸出不少顧客與外送員之間的趣事。近日，就有女外送員分享自己送餐時，遇到客人喊「直接送到4樓紅色門這間」，沒想上樓後讓她非常錯愕，貼文引發熱議。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我剛剛送了一單讓我覺得很無奈，外送員都知道，雙北的門牌有些不清楚，有些是跳號的，總要花一點時間尋找，而我就找了一下之後抵達，客人就告訴我『已開門，請送到四樓紅色門這間』」。「結果我爬到四樓，咦？怎麼不是紅色門而是鐵門，我又再下樓確認是否是這個住址，沒想到下秒底下的門突然像機關槍一樣被狂按開啟，我心想客人可能有躁鬱症跟色盲的症狀」而原PO也貼出該大樓的樓梯，毫無燈光的樓梯讓她也傻眼表示「我應該買個手電筒」。貼文一出，網友紛紛回應「那麼晚了一個女孩還需要爬上那麽可怕的公寓，感覺危機重重」、「聽起來很像鬼故事....」、「這樓梯讓我雞皮疙瘩，加上客人那麼怪....」、「有人連自家門什麼顏色都不知道....而且這樓梯....」、「紅色的門讓我想到還願」、「這樓梯我看了都害怕」、「感覺很陰森，女生真危險耶」。（編輯：張嘉哲）