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史上最成功藝人？眾一面倒點名「神級偶像」：是傳奇等級

編輯中心/綜合報導

2021-01-29 11:37:16

▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名「他」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名「他」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
每位藝人都有不同的容貌、特色與專長，吸引不同族群的支持者追隨。不過，近日就有網友在PTT八卦版詢問，大家認為史上最成功的藝人是誰？貼文立刻發網友熱議，除了台灣藝人之外，許多網友也一面倒點名已故的美國歌手「麥可傑克森（Michael Jackson）」，直言「他是傳奇等級！」
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原PO表示，很多人會把「人品」納入評斷藝人的考量，所以劉德華才被那麼多人所推崇，並稱「但其實不以人品作考量基準的話，小賈斯汀、羅志祥都很有才華」，不禁好奇詢問廣大鄉民「如果不考量人品，史上最成功的藝人是誰？」
▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名「他」。（圖／翻攝自PTT）
▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名「他」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們意見一面倒向已故的美國歌手「麥可傑克森」，紛紛回應「MJ，全世界模仿者這麼多，但是沒一個可以100％複製舞步」、「MJ影響了不只全世界，還有好幾個世代」、「MJ，他是改變整個娛樂世代的人」、「MJ肯定第一啊」、「麥可的歌放到現在還是很帶勁」、「麥可，他是傳奇等級」。
▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名麥可傑克森。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大家認為史上最成功的藝人是誰？網友一面倒點名麥可傑克森。（示意圖／翻攝自Pixabay）
此外，許多網友點名「披頭四吧，幾乎全曲風都能唱」、「第二成功的應該就是披頭四了吧」；也有網友點名華語圈「影響力的話小S吧，洗腦了某年齡層大部分人的說話方式」、「女歌星鄧麗君 ，女影星林青霞，梁家輝、梁朝偉都很強」。（編輯：賴詠璿）
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