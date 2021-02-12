要吃的健康也要選對好油 坪林包種茶油顧胃又暖心
記者陳志仁／新北報導
2021-02-12 20:00:00
春節期間是否吃膩了大魚大肉？其實用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！油性偏溫和的包種茶油，食用不需擔心燥熱，料理暖身也顧胃，不論是燉雞湯、炒菜或拌麵都相當適合。
新北市政府農業局表示，要吃的健康也要選對好油，坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地，除生產高品質的茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品；新北市坪林區農會成立北台灣第一座茶油示範工廠，透過農會把關出品的包種茶油，保證是正港的「MIT」，歡迎民眾多多支持選購。坪林區農會總幹事林文恭向大家推薦自家產品，包種茶油每天由茶油示範工廠新鮮現榨製成，除了有專人管理外，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100%純茶籽油；邀請民眾到坪林「茶鄉」走走，品嚐著名的文山包種茶外，也把最好的茶油帶回家與親友分享。 農業局長李玟指出，民以「食」為天，吃好、也要吃健康，現在大家都相當重視食安問題，挑選安心食用油是「呷健康」的第一步；坪林農會自製的包種茶油，選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，另農會也結合山藥、茶麵線，推出坪林「三好禮」禮盒，價格實惠送禮又體面，歡迎民眾選購，吃好油也支持在地農特產。