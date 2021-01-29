有小三像買包一樣正常？丈夫「5要求」超無理 人妻崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 12:07:01
夫妻間的問題百百種，除了現實生活的摩擦，更可能會因為想法或價值觀不同而發生爭執。有位女網友就透露，自己老公的觀念很偏差，並分享了老公的「5無理要求」，讓她直呼「如果能重來不會再結婚了」，引發熱議。
有位女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》投稿發文，分享了自己老公的「無理要求和三觀不正的觀點」，崩潰直呼自己快被洗腦了。而原PO老公的奇葩觀點如下：1.婚後有小三是正常的，老婆應該大度容忍，因為人都喜歡美好事物，就像女人喜歡買包包一樣！2.婚後不讓我和姐妹閨蜜朋友出去喝茶聊天，說只會聊廢話，沒必要聚！3.短褲不准，冷的不准，辣的不准，炸的不准，出門不准，看戲不准，自己賺錢不准，只能聽他的，他說啥做啥！4.每次吵架都冷暴力，不說話，擺臉色，每次要我哭著去道歉，還得道上半天才原諒，原諒了還帶條件！5.孩子2個我顧，家務煮菜我做，自己做微商賺小錢自己花，出去從來不给我錢花的小氣男！原PO最後感慨「卑微不堪的婚姻，如果能重來，我不會再結婚了，任何男人都不可能」，而網友則紛紛在底下留言回覆說，「你怎麼會跟這個人結婚」、「在監獄都可能比你過得好」、「怎麼不能重來？離一離就恢復單身啦」、「這樣的觀念還能被洗腦，我也真是服了」、「離婚吧，人生自己的」、「為什麼那麼乖，要聽那男人廢話」。（編輯：倪浩軒）