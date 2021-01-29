吃火鍋點荸薺 一喊「暗黑讀音」店員秒羞紅！老司機笑炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 13:45:26
出門到餐廳吃飯時，如果在菜單上遇到不認識的字詞時，你會怎麼辦呢？就有一名網友指出，自己到火鍋店用餐時，本來點一份荸薺來吃，卻意外因為搞錯讀音，而鬧出笑話！貼文一出，就引來不少老司機笑翻直呼「佩服你敢說出口的勇氣！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，指出到火鍋店用餐時，本來想點一份荸薺，沒想到卻因搞錯讀音，竟向店員表示「我要勃起（荸薺）」，讓氣氛瞬間尷尬了起來，文中原PO也搞笑自嘲「自己沒唸書」。貼文曝光後，隨即引來許多老司機笑翻留言，「如果是女店員不就好害羞喔」、「雖然我也不知道怎麼唸這兩個字，但是佩服你敢說出口的勇氣」、「有菜單為什麼不直接畫就好啦，笑死」、「所以這是你在警察局發的文嗎？」「警察先生就是他調戲店員！」此外，也有內行網友解答，荸薺的正確讀音其實為「ㄅㄧˊㄑ一ˊ」，直言「唸ㄅㄧˊㄑㄧˊ」、「正確讀音是『ㄅㄧˊㄑ一ˊ』」、「唸ㄅㄧˊㄑㄧˊ」、「荸ㄅㄧˊ薺ㄑㄧˊ」、「正確的唸法唸做『ㄅㄧˊㄑㄧˊ』」，而根據教育部國語辭典資料顯示，荸薺的發音確實為「ㄅㄧˊㄑ一ˊ」。據了解，荸薺是多年生水生草本植物，其口感甜脆，營養豐富，含有蛋白質、脂肪、粗纖維、胡蘿蔔素、維生素B、維生素C、鐵、鈣和碳水化合物等營養物質。（編輯：陳雅雲）