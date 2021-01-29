黃芳彥弟：哥哥備好槍枝「士可殺不可辱」絕不回去受審
前新光醫院副院長黃芳彥驚傳在美國加州過世，陳屍加州自家車內，美國警方證實是在車內開槍身亡，他的胞弟黃重彥震驚不已，驚呼怎麼可能，事前完全沒有任何跡象，想不通為什麼要採取這麼激烈的手段，質疑他輕生動機，但他認為和台灣政治沒有關係。
針對黃芳彥準備好槍枝，說「若美國聯邦調查局（FBI）上門，就舉槍自盡」一事，黃重彥今天受訪時表示，FBI若要去抓黃芳彥，要透過台灣司法協助，美國不會主動抓人，黃芳彥之所以會準備槍枝，是「士可殺，不可辱」、「你來抓我，我絕對不會回去受審，怎可能回去被羞辱」。黃重彥說，黃芳彥那枝槍他看過也摸過，那把槍很重，也有後座力，很漂亮，「要舉槍自盡要相當大的決心」；實在想不通，黃芳彥之前交談都很正常，也不像有憂鬱症，為什麼會有這麼激烈的變化。黃重彥指出，因哥哥失蹤2、3天，訊息都不讀不回，他的兒子很著急，趕緊通報美國警方協尋，最後在黃芳彥自家樓下停車場發現他陳屍車內，現場有槍，頭部有槍傷，但他還是很難接受，因事前完全沒有任何跡象，看不出端倪，為什麼要採取這麼激烈的手段，還要請美國警方調查。
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