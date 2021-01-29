鄉民逆襲！散戶狂買GME嘎爆空軍 馬斯克挺：放空是詐欺
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 14:42:26
鄉民逆襲的劇碼竟然在美國華爾街上演？近期有一檔股票的表現吸引了全世界的關注，連全球首富特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）也頻頻在推特發文談論此事，那就是美國的電玩販賣店Gamestop （GME）。在被做空機構看衰後，股價卻逆勢上漲，從1月中旬的20美元最高一路衝到350美元，被外界戲稱是散戶高舉「人民的法槌」，小蝦米集結起來嘎爆華爾街禿鷹。
事情起緣於華爾街做空機構「Citron Research」、「Melvin Capital」先後放出報告看衰GME，事實上專營實體電玩銷售的GME，近年受到網路興起的衝擊，營業表現本就不理想，再加上被華爾街禿鷹盯上，原本大家都以為GME的命運岌岌可危了。想不到華爾街放空GME的舉動卻讓美國「Reddit」討論區上的網友義憤填膺，由於不少鄉民小時候都曾經透過GME買電玩，對其懷有特殊情感，不願看到它就此下市，因此網友號召散戶們一起進場大買GME的股票，和放空GME的投資機構對做。結果鄉民大勝利，GME一天的成交量就超過7000億新台幣，成為全球最受矚目的股票，股價更是逆天續命衝上新高點，讓許多投資大鱷都不得不認賠殺出。甚至傳出有券商禁止散戶再購買GME股票的消息，GME股價上下震盪宛如雲霄飛車，這場散戶和華爾街鉅頭的頂峰之戰，目前還不知道會如何收場。不過全球首富馬斯克倒是力挺「鄉民的正義」，頻頻在推特發文聲援，最新又直言「你不能賣你沒有的房子，你不能賣你沒有的車子，但你卻可以賣你沒有的股票！？這根本狗屁不通」，更痛批「放空就是合法的詐欺」。（編輯：倪浩軒）