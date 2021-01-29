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黃芳彥身亡　洪秀柱：主角陳水扁卻安居在南部豪宅？

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-29 15:37:35｜2021-01-29 15:42:50

當年舉發扁案的國民黨前立委洪秀柱有感黃芳彥身亡事件，她表示「祝福陳水扁前總統，晚上睡得安穩」。（圖／記者葉政勳攝）
▲當年舉發扁案的國民黨前立委洪秀柱有感黃芳彥身亡事件，她表示「祝福陳水扁前總統，晚上睡得安穩」。（圖／記者葉政勳攝）
涉及前總統陳水扁海外洗錢案的醫師黃芳彥傳出在美舉槍自盡，當年舉發扁案的國民黨前立委洪秀柱今天(29)表示，案子的主角卻仍安居在台灣南部豪宅裡，不時受訪、直播、臧否時政，過著逍遙法外的生活，「祝福陳水扁前總統晚上睡得安穩」。
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洪秀柱回憶2008年她揭發此案的經過，當時她在立法院召開記者會，完整揭露陳前總統的媳婦在瑞士銀行開設的帳戶，以及2千多萬美金，折合新台幣約7億元的金流，指出有大筆金額遭「乾坤大挪移」，並被瑞士聯邦檢察署認定違反瑞士刑事法典，疑似涉及洗錢，於是陳水扁相關帳戶均遭瑞士凍結，東窗事發。
洪秀柱說，陳水扁之後也承認自己做了「法律不許可的事」，自此案情急轉直下，涉貪的事證如滾雪球般一一呈現。
洪秀柱指出，黃芳彥從SOGO案到海外洗錢案，可說跟扁相關的案件「無案不與」，但黃芳彥在美驚傳身亡後，這些案子的「正主」卻仍安居在台灣南部的豪宅裡，時常接受訪問、臧否時政、主持直播，過著逍遙法外的生活，所有國內未審、未判的司法相關案件都已停擺，也因此外界對於黃芳彥的死因多所揣測。
洪秀柱頗有感觸，她表示年關將近，「祝福陳水扁前總統，晚上睡得安穩！」
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