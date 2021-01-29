擔心疫情！護理師男友「半夜離開」驚吐4字　網一聽氣炸

新冠肺炎（COVID-19）衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，指揮中心也在24日晚間宣布要擴大部桃相關隔離對象，估計約有5000人。而眼看疫情持續延燒，也讓不少人相當憂心，對此，也有一名女護理師表示，男友的爸爸叫他別再聯繫她，就因為最近疫情變嚴重了，貼文一出，更有網友直呼「我同事的男友直接半夜走人，還祝她幸福」。

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一名女網友在臉書粉專《靠北護理師》發文，表示男友的爸爸近日突然叫男友「不要來找我」，而一問男友原因，才知道原來是因為他爸認為「最近疫情嚴重」，所以叫男友不要來找她，雖然她能理解一般人的顧慮，但同時心裡也是「五味雜陳」。

▲女網友雖然能理解一般人的顧慮，但同時心裡也是「五味雜陳」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

另外，也有一名女網友留言，表示「我們同事的男友直接半夜走人，還祝她幸福，比你的可惡吧」，而留言一出，還有網友看不下去，在底下氣憤留言，「Ｘ，缺德」、「爛人」。（編輯：郭佩蓉）