診所醫師工時短薪水卻超高？眾抖「背後真相」：不要羨慕
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 16:13:20
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的目標。就有位醫材業務透露，身邊認識的診所醫師個個月薪都超高，直逼40萬元而且「工時都比我短」，讓他好驚訝。不過文章一出卻釣出許多網友解釋醫師的「高薪原因」，直言真的「不必羨慕」！
有位擔任醫材業務的網友在「Dcard」討論區發文，透露自己認識的醫師客戶們，一位在耳鼻喉科診所上班，月薪40萬；另一位在牙科診所上班，也是40萬，且兩人上班時間也不長，「至少工時都比我短」，讓原PO不禁驚呼薪水太高了吧！？然而許多網友紛紛在底下留言回覆說，「不然為什麽醫學系那麼高分，他們的能力拿高薪很合理吧」、「人家學生時期努力程度比我們多10倍」、「有人天生智商就是高10倍」、「要是發生醫療糾紛時要賠的也不少」、「1.天生智商比較高，2.他們的資源比你多，3.他們比你還要努力」、「不要羨慕...很多不為人知的心酸你也不知道」、「光想到要應付一堆奧病人所導致的精神耗損，還有加上學生時期的努力，也算合理啦」。其實原PO原文底下也有強調，「要培養成一位醫生真的要花很多成本就是了」，而看到網友的回覆後原PO再補充解釋，「小弟很尊敬醫生也知道他們走到目前身份地位很辛苦，只是以前小時候以為醫生差不多就10萬上下，結果自己在當業務後接觸醫生才發現原來他們薪水是如此高，目前接觸到的客戶真的沒有低於月薪30萬的，尤其有在動手術的科，像骨科牙科等等，薪水真的多到我沒有辦法想像，真的有種劉姥姥進大觀園的驚嘆感！這篇只是單純抒發！沒有要仇醫」。（編輯：倪浩軒）