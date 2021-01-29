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客備註「拿奶茶潑渣男」！外送員老實照做　畫面全場驚呆

編輯中心/綜合報導

2021-01-29 16:27:54｜2021-01-29 16:40:57

珍珠奶茶
▲中國大陸就有名外送員收到訂單備註寫著「把奶茶潑到『渣男』收餐人臉上」，隨後竟老實照做，在網路上掀起一陣討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）
近年來外送平台崛起，不少人看中懶人商機，而紛紛投入其行業。然而，近期中國大陸就有名外送員，收到一張外送奶茶的訂單，但客人卻在備註上要求「把奶茶潑到『渣男』收餐人臉上」，讓人驚訝的是，這名外送員竟然老實照做，讓不少網友一看嚇壞直呼「用生命在工作！」
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綜合陸媒報導，山東濟南有一名外送員於26日收到一張訂單，客人點了一杯奶茶，卻要求將奶茶送到山東大學千佛山校區北院給一名男子，且訂單備註上竟然要求「送到了不用對他客氣，（奶茶）摔那渣男臉上就行」。
最讓人意外的是，這名外送員之後竟然老實照做！只見畫面中，外送員到達男子面前後，男子先是滿臉疑惑，隨後外送員就向前潑了奶茶，下秒似乎有點害怕，趕緊將訂單備註拿給對方看，隨後便快速離開現場。
▲外送員乖乖按照備註行動，將奶茶潑向取餐人。（圖／翻攝澎湃新聞微博）
▲外送員乖乖按照備註行動，將奶茶潑向客人。（圖／翻攝澎湃新聞微博）
對此，外送平台美團28日也證實此事，表示公司雖然除了外送也提供跑腿服務，但其中並不包括這種報復行為，公司也稱外送員未經謹慎思考就按照訂單備註行動，未來會將再行教育，亦強調目前外送員已和被潑奶茶的男子進行和解。
事件曝光後，也在網路上掀起一陣熱議，不少網友看了都震驚直呼，「一個敢寫，一個敢做」、「不知道是該說老實還是傻」、「這傻傻的」、「這執行力也太強了吧」、「用生命在送外送」；但也有網友質疑，「當時誰拍的影片？一看就是炒作」、「正好被在路邊的野生相機拍到？」、「裡面要是裝的硫酸呢？也讓潑就潑？」（編輯：陳雅雲）
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