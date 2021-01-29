男友喊「一起洗澡」卻崩潰？內行曝一招：絕對不敢再要求
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 17:01:46
在寒冷的天氣裡，洗熱水澡可謂一大享受，一整天的疲憊感也能跟著散去；不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，身邊蠻多情侶很喜歡一起洗澡，就連男友也常常嚷著要一起洗澡，她卻比較喜歡自己洗澡，男友還為此鬧脾氣，她苦惱求助廣大網友意見，貼文掀起一陣熱議。
原PO表示，男友總是會常常一直說想要一起洗澡，兩人偶爾還是會一起洗，她卻比較喜歡自己一人享受洗澡的時光，若是回絕男友「今天想要自己洗」，對方甚至還會為了這件事鬧脾氣，讓她十分困惑「這種狀況我有點不知道該怎麼辦，因為我心裡會覺得沒關係吧」，但又看蠻多情侶很喜歡一起洗澡，反問「我這樣子很奇怪嗎？」貼文一出，立刻引發許多網友共鳴「我覺得自己洗澡好爽喔，位置又大又可以好好放鬆，又自在又不用跟人家搶水洗澡」、「超喜歡自己洗，但女朋友總是說沒情趣，那麼冷的天又不是泡澡，蓮蓬頭也只有一個啊，冷死誰」、「我只會夏天一起洗，除非是男友叫我跟他洗，或者是我要求，不然冬天我一律拒絕，有次冷到受不了」、「女生洗澡水都開很燙嗎？我以為只有我女友這樣，每次一起洗澡水龍頭一直轉來轉去」。不過，也有網友認為「是一種情趣，但男的鬧脾氣是怎樣」、「我跟男友每天都一起洗，我們是因為感情很好啦，時時刻刻都黏在一起」、「兩人再親密，也沒有任何一件事情是理所當然的，不該為了這樣就生氣」、「反而都是我女友拖我一起洗澡，但她的水溫真的是會熟」。更有網友提出「妙招」讓男友不敢再要求，笑稱「妳就讓他試試女生洗澡的溫度，他就會停止這種想法了」、「一起洗完就要幫我吹頭髮哦，我相信大部分男生會選擇自己洗」。（編輯：賴詠璿）