房市／簡單處理壁癌 新年讓居家煥然一新
財經中心/綜合報導
2021-01-31 08:30:00
壁癌是許多人的居家困擾，不僅不美觀，黴菌粉塵也是呼吸道、過敏的來源，當氣候過於潮濕，或是房屋內防水沒做好，容易讓牆壁滲入濕氣，產生壁癌，專家表示，最根本的處理方法必須從滲漏源頭徹底處理，做好防水工程後，將破損的水泥刮除，再重新批土粉刷，美化牆面。
信義居家表示，居家牆壁會產生壁癌，主要是四個因素，包括牆面背後為浴室廁所，防水工程沒做好過於潮濕；上油漆時沒有完全乾透，使水氣夾在油漆層之間；以及外牆有裂縫，雨水滲入牆壁產生水氣，更嚴重的是牆壁中的水管管路破裂。信義居家進一步說明，若是居家牆壁長出白屑，或是有漆片掉落，代表有壁癌的問題，若是壁癌不嚴重，可以自己簡單處理，需準備的工具有刮刀、砂紙、刷子、壁癌清除劑、防水塗料、抗鹼抵漆、批土、防水漆、乳膠漆。首先，先用刮刀徹底清除牆面剝落的殘漆，並由下而上刮除粉化區域，並用砂紙磨掉已經粉化的水泥，再用刷子把粉末都刷除乾淨；接著塗上壁癌清除劑，包括白華溶解劑、白華清洗劑等，消除氯離子，用清除劑洗過後的區域，再使用乾淨濕布擦拭。接著再塗上防水塗料及抗鹼底漆，來防堵壁癌潮溼與頻頻出水的問題，有凹洞的地方，可用批土補平，如果天氣潮溼，可以用電風扇把牆面徹底吹乾。最後漆上2 至3 道防水漆阻擋水氣，需注意的是，得等前一道漆全乾後，才能再上後一道漆，等乾了之後再上乳膠漆等美化牆面。