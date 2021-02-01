房市／今年房市關鍵在Q1 漲或跌將見真章
財經中心/綜合報導
2021-02-01 08:00:00
去年底政府祭出打房政策，短期衝擊國內房市，去（109）年第四季房價季增率成長趨緩，近期又受到桃園疫情是否擴大不確定因素影響，信義房屋企研室表示，今年第一季將是關鍵點，若量能未有明顯下修，預期第二季將會反彈，惟前提是國內疫情未再起任何波瀾。
2020年國內疫情控制得宜，加上受國際疫情影響，資金停留在國內，雖然去年第一季量縮，房市卻於第二季反彈力道強勁，直至下半年價量齊揚，直至政府祭出打房政策，抑制投機風氣再起，可見在去年12月房市價量有受到壓抑。信義房屋公布的第四季都會區房價指數，明顯看出去年第四季房價季增率成長有趨緩，台北市微幅衰退0.04%，其中以高雄和新竹季增率成長幅度均有超過5%之水準。信義房屋企研室分析表示，雖然去年12月國內房市受央行推出選擇性信用管制以及紅單禁售、囤房稅、房地合一短期交易時間延長等密集的政策議題影響，買氣觀望下滑。然而台灣房市處於復甦循環，從過去經驗判斷政策不會扭轉趨勢，但對交易量會產生短期壓抑的效果。待政策觀望淡化後，需求可望迅速回流。「第一季量能表現是今年房市走向關鍵點」信義房屋企研室說，若今年第一季量能並未萎縮，可預期第二季將會反彈。但前提是，國內疫情若否如去年一般控制得宜，尤其農曆年將有許多台商和旅外返國，這也是對國內疫情能否堅守的考驗。然而，該份房價指數報告顯示，新竹去年第四季房價年增率成長幅度居都會區之冠，高達13.46%。信義房屋企研室表示，受惠半導體等科技產業發展強勁，新竹在去年剛性需求也很暢旺，致使房價上漲。