房市／北客至高雄搶小宅 返鄉置產皆有
財經中心/綜合報導
2021-02-01 08:30:00
高雄市府官方統計，去（109）年1至10月來自北北基桃竹宜的北部客至高雄買房，購買建物坪數（含公設）20坪以下的占比達3成，創歷年新高。專家分析，去年房市景氣熱絡，不少「北漂族」返鄉買房，也有人單純到高雄置產，多偏好鎖定交通便利、資金負擔不用太高的物件，才讓中小坪數住宅的交易占比特別高。
高雄市地政局「房地產億年旺」網站將歷年至高雄購屋的買方，依戶籍分為「北部（北北基桃竹宜）」、「中部（中苗彰投雲）」、「南部（嘉南高屏澎）」、「東部（花東含綠島蘭嶼）」與「離島（金連）」。去年前10個月的統計顯示，北部人至高雄購買（含公設）20坪以下物件占比達30.68%，有別於往年購買中小坪數住宅的比例均不超過18%，創實價登錄上路以來占比新高，也是各地區到高雄購置中小宅占比最高；若進一步觀察中小宅交易棟數最多的行政區，前三名依序為三民區、苓雅區、新興區。信義房屋後驛店專案經理段展綦分析，高雄自住族群仍以3房以上產品為主流，但去年因房市景氣熱絡，的確有兩種族群到高雄買房變多，且多鎖定2房以下的物件。第一，北漂的高雄人返鄉購屋，日後返家有短住的住所；這類買方最在意交通機能，多鎖定捷運站、高鐵站周邊，或是直接就近買在老家附近，也因是短住用途，總價會希望壓在600萬以內。第二，台南、高雄近期有許多企業設廠、加碼投資的議題，來自北部的置產客看好未來發展潛力，因而南下買房。段展綦表示，這類買方喜愛買在「好出租」的熱門地段，例如捷運站周邊，也有人傾向自備資金越少越好，或是直接評估「房貸≤租金」的產品。而之所以三民區的交易棟數最多，段展綦認為，過去新建案案場以鼓山、左營等地居多，但去年三民區內如後驛商圈、科工館站、中都重劃區一帶都有許多新建案，因此吸引北客的目光。唯要注意的是，許多新建案還未交屋，2至3年後大批交屋，供給量暴增，是否仍能維持租金行情與高投報率，是需要觀察的地方。