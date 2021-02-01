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房市／基隆熱門交易路段　皆與雙北有關

財經中心/綜合報導

2021-02-01 18:00:00

基隆人口往來雙北就學與就業多
▲基隆人口往來雙北就學與就業多，交通便利成為買房的重要指標之一。（圖／NOWnews資料照片）
官方統計去（109）年基隆市7個行政區的交易最熱路段，雖7個路段各自的住宅均價、物件類型略有不同，但在地房仲卻指出一項共同特色，全都是距離國道或快速道路交流道車程2至3分鐘的路段，往來雙北市區相當便利。
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基隆市地政事務所統計去年全市7區各自的「交易熱區路段風雲榜」，分別是中山區復興路（183件）、仁愛區劉銘傳路（33件）、中正區新豐街（257件）、信義區孝東路（191件）、安樂區基金一路（196件）、七堵區東新街（57件）、暖暖區源遠路（88件）。
居住在基隆的人口，許多人都往來雙北就學或就業。也因此，住商不動產基隆廟口加盟店店東連勝雄表示，7個路段雖分布在不同行政區，卻都擁有「交通便利」的共同特色。復興路近台2己線德安、中和交流道，可銜接國道3號；劉銘傳路位於基隆市區，可直接從市區上國道1號；新豐街、孝東路鄰台62線；東新街近七堵火車站，源遠路則近暖暖車站，同樣也都方便上國道。
連勝雄進一步說明，基隆房市屬於「塊狀市場」，也就是各區域都擁有穩定的交易量，買方各自選擇熟悉、有地緣性，或是較偏愛的區域，再從區域中挑選交通最便利、商圈最成熟的路段居住，因此才會呈現每一區交易最熱門路段，都是交通便利路段的特色。
特別的是，該份報告亦顯示7個路段房價差異頗大。以銷售最佳總價及平均總價來看，房價最高的孝東路成交行情介於1000至1100萬，均價約1054萬，但最低的劉銘傳路成交行情卻介於150至370萬，均價僅256萬。連勝雄指出，孝東路坐落於五期重劃區內，為屋齡10多年內的低密度住宅區，總價較高；劉銘傳路雖位於市區，但多老公寓且部分為上山的路段，即使臨正路上有2字頭單價，但部分連機車、汽車都無法進入，甚至必須爬樓梯的巷弄內，可能出現單坪6、7萬的價格。
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