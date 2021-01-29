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35歲仍吃住家裡的男友能嫁？眾揭「殘酷現實」：愛會消磨

編輯中心/綜合報導

2021-01-29 17:42:37

▲日前南投有一名楊姓宅男在臉書哭訴自己沒錢葬父，女網友看後心生不忍捐了 5000 元給他，沒想到他嫌不夠竟再次發文表示若籌不到錢就要自殺，警方獲報後前去關切，不料應門的竟是楊男口中的「已逝父親」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友指出，身旁閨蜜的35歲男友，至今從事兼職並住在家中，也不常外出社交。（示意圖／NOWnews資料照）
隨著年紀的增長，大多數人都會選擇離開家中，成家立業。不過近期就有網友指出，身旁閨蜜的35歲男友，至今從事兼職並住在家中，讓她不禁開始考慮「是否能繼續交往下去」，完整遭遇曝光後，不少人也立刻分享「殘酷的現實案例」苦勸：愛終究會被消磨。
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一名網友日前在PTT發問，「我閨蜜近日遇到情感問題，她們倆是在網路認識交往的，她男友今年底要35歲，與父母同住住中部老家，代步也是家裡的車，意思就是沒車沒房，從科大休學後就去工作，10幾年來都是做兼職的、收入普通，工作之餘都把時間花在網路遊戲、twitch實況世界裡，不常外出社交」。
▲不少網友看完過程後，紛紛認為「工作不穩定」才是關鍵因素。（圖／翻攝PTT）
▲不少網友看完過程後，紛紛認為「工作不穩定」才是關鍵因素。（圖／翻攝PTT）
這樣的現況也讓原po開始替閨蜜憂心，「可想而知若婚後肯定跟公婆住，且絕對還要繼續工作養家，這樣的男友該繼續交往、愛情可戰勝一切？還是勸分了？」
不少網友看完也紛紛苦勸，「很多35歲還住在家裡的人，重點應該擺在他工作不穩定上」、「收入不穩又跟爸媽同住，很少女生受得了。建議她可以先搬去同居一陣子，愛情很快就會被現實消磨吧」、「稍微點一下妳擔心的點就好，畢竟會跟男方過日子的是她」、「這樣的人很多，其實家境真的都還不錯」。（編輯：潘毅）
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