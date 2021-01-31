老外再訪台中居檢社區　巷口大排長龍竟為「它」！

根據The China Post報導，一位在台英國人近期在網路上分享一則影片，紀錄他重返當時來台居家檢疫的台中社區，舊地重遊時，他也發現不少社區附近的有趣小細節。
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根據Lewis所述，他會想要製作此影片是因為當時14天的檢疫期間，他每天只能望向窗外，由上往下的觀察四周，最後決定未來一定要想辦法「平視」此社區。與The China Post訪問中，Lewis說他曾經在中國居住，後來因工作原因決定搬來臺灣久居。雖然很多人可能會對於強制的居家檢疫感到不耐煩，Lewis卻覺得台灣政府的做法很好，也大讚居檢的效率和經濟成本。Lewis分享道，剛下飛機時，機場防疫計程車直接將他載到台中，相關單位也為他申請SIM卡，讓他隨時能受到關注，回報自己每天的健康狀況。檢疫旅館對他來說也相當舒適，食物也不差，然而，Lewis坦承後來天天被關在一個小房間內開始讓他感到有點壓迫。於是，他在這期間開始觀察窗外的景象，對於大家的動向感到非常好奇。影片中，Lewis在居檢旅館四周探索一圈後，開心地發現，原來當時在巷道中看到一群人大排長龍的地方，竟是一排排的夾娃娃機。大致而言，Lewis認為14天的檢疫期是「必要的」，也大讚台灣抗疫的好成績。當被問及在新型冠狀肺炎蔓延期間待在台灣最困難之處時，Lewis表示自己有時會感到有點愧疚，能在這種時候過相對正常的日子。「我希望台灣可以變成一種啟發，讓全世界參考，為未來可能出現的疫情做好準備。」他也補充道，來台8週內，他已愛上台灣的文化、鄉村風景和熱情的人民。他表示未來希望有機會到高雄玩，但最後可能每個地方都會去，因為他認為台灣非常多元，每個地方都一定會有其獨一無二之處。更多相關影片請看Lewis的頻道更多新聞請看The China Post