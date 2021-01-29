警察薪水爽贏工程師？眾人秒揪「2關鍵差異」：真的不錯

許多人在找工作或轉職時，除了要考慮己身所學專業以外，「薪水」多寡也成為了一大關鍵，對此，就有一名網友發問「警察的薪水是不是屌虐工程師」，貼文一出也引發熱議，更有網友曝光其中差異，直呼「真的不錯」。

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該名網友在PTT發文，表示自己先撇除警大不說，他聽說從警專畢業的警察，把各種津貼加一加，年薪高達80萬，但是要當工程師，還得先將學碩讀完，才能開始追薪水，「也就是一般工程師到30歲左右，薪水總和才會開始贏過警察」，再者，他也認為工程師的爆肝程度不輸給警察。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為「基層蠻累工時很長的，還要面對刁民」、「基層警消都很累，警察的輪班模式很辛苦，而且圈子接觸的人太雜不見得是好工作」、「職業風險算下去就不值得了」、「警察感覺也頗操」、「看過警察的輪班行程就不想當警察了，工程師大部分12點可以睡覺好嗎，又不是每個都在晶圓廠」、「警察薪水差不多，工程師薪水差很多」、「其實基層警消輪起來比工程師還累，而且生命風險更高」。

但也有網友揪出2關鍵差異，認為若是在偏鄉的警察，事少離家近，是「真的不錯」，況且警察老了也不會「中年失業」，「如果是出身偏鄉的，當警察是真的不錯，事少離家近」、「都是當輪班仔，警察至少是老了不會中年失業的工作XD」、「真的比起來可能警察跟工程師的上班時數差不多甚至少一點」、「現在當工程師也很沒保障，所以有能力跳的都會跳，有年齡再轉公職」。（編輯：郭佩蓉）