師傅站8樓外牆施工！「危險加收500」客嗆太貴 全場怒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 18:54:40
做工的人需要忍受日曬雨淋，有時甚至要在危險的高空外牆作業，才能換取到較好的報酬。就有一名門窗師傅感嘆，遇到客人不願意多付錢請吊車施工，只好先向顧客表示必須加收5百元，才願意爬到外牆施工。沒想到完成後，顧客卻又開口嫌「加收5百元太貴」，完整過程曝光後，也引發許多網友的怒火。
一名門窗師傅在臉書《爆怨公社》訴苦，今（29）日赴客戶家處理案件，需在8樓外牆固定門窗，且毫無安全措施下，獨自一人站在冷氣壓縮機上施工，由於相當危險，便要求額外酌收500元費用，沒想到施工完畢後，顧客又開口嫌「加收5百元太貴」；遭受如此對待也讓原PO忍不住感嘆：「我們做工就是命賤啊！管你危險不危險？難怪台灣年輕人沒有人願意學習工程」。不少網友看完後，紛紛大罵「很多自私的台灣人，不考慮一下自己住幾樓，不人命當一回事」、「一樣同行，懂你的心情！都是貪圖便宜的外行」、「不願意花錢請吊車，又不願意多給師父錢，請問這客人要自己出去裝？」「我出5000，讓這個客人自己站出去裝」、「我老公也會常遇到這種不把人命當一回事的業主」、「高空作業價碼，如果照法規來，叫吊車就不只4000了拉，我看這顧客出不起吧，窮就別學別人消費了」。另外也不少人心疼苦勸，「不要為了那500在跟生命拼博，做冷氣的路過」、「請注意安全，背附式安全帶還是要穿一下」、「命很值錢的，別被坑了」、「加2000我都不做了，何況你才加500」、「不知人命無價的客人！安全重要阿，屋主心態問題，不用放在心上」。（編輯：潘毅）