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台南挺桃園　黃偉哲贈防疫物資還送棗

記者李春台/綜合報導

2021-01-29 19:57:09

台南挺桃園
▲鄭文燦說黃偉哲是他最好的朋友，感謝黃體現風雨故人來、患難見真情的精神。（圖／記者李春台攝, 2021.01.29）
部立桃園醫院群聚感染成全國焦點，各界陸續將防疫物資送到桃園相挺，今(29)日台南市長黃偉哲帶著2千件防護衣、5千瓶漂白水、1千瓶隨身殺菌噴霧及當季出產的台南棗子20箱到桃園來相挺。台南市環保局另外還特別出動2部消毒車及人力協助桃園環境消毒。
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黃偉哲表示，桃園幫台灣守住防疫第一線，桃園是國門之都，收治許多新冠肺炎確診患者，其中也包含設籍台南等其他縣市的同胞，台南願意支援桃園防疫所需的物資、設備及人力，「挺桃園就是挺醫護、挺桃園就是挺台灣」，希望藉此機會提供防疫物資支援桃園，台南與桃園同在。
鄭文燦說黃偉哲是他最好的朋友，感謝黃體現風雨故人來、患難見真情的精神，台南市政府不僅捐物資也出人力，台南市府環保局清潔隊長吳耀州所帶領的7名隊員，明天將和桃園市防疫消毒大隊混合編組共同執行消毒工作。
▲現場展示台南市環保局的消毒車噴霧消毒作業情形。（圖／記者李春台攝,
▲現場展示台南市環保局的消毒車噴霧消毒作業情形。（圖／記者李春台攝, 2021.01.29）
 
鄭文燦談到今天是連續5天本土零確診，自己沒有僥倖的心理，因為目前只有第5天，按照中央疫情指揮中心指揮官陳時中的預判，要以2月4號做為觀察點，目前5天沒有確診案例，當然心裡面是覺得很好，但還沒有鬆一口氣，市府還是維持防疫高標準，待部桃專案約4千人採檢結果出爐後，再依結果評估社區風險有多大，重申「防疫要高標準，防疫要保持最警戒的狀態，目前不能夠鬆懈。」
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