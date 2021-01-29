無套男把炮友肚子搞大！竟驚吐「1句」　全場轟爆：太渣

把女方肚子搞大了，卻又不想負責？一名男網友日前發文，表示自己前幾個月認識一名女網友，而倆人也發展成為炮友關係，每個月上床次數甚至高達20次，豈料對方最近似乎懷孕了，也讓他害怕發問1句「我要負責嗎」，貼文一出，立刻反被網友們嗆爆「太渣了」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「炮友懷孕我要負責嗎」為題發文，表示自己在前幾個月認識了一位女炮友，也因為對方的男友人在國外，因此原PO和對方就這麼搭上了，而倆人一個月上床的次數則落在10-20次左右。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「炮友懷孕我要負責嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，立刻引起眾怒，「不想要孩子就出錢，不然真的鬧到你叫不敢，到時候想出錢也不是錢可以解決的了」、「一個月10-20次，是你的種機率很高，至少出一半的費用吧，等對方找到你上學或上班地方或找到你父母處理，會更難看的。有種無套就負責吧。」、「出來混還敢這麼囂張不戴套，笑死人」、「可憐啊」、「還敢不戴套啊，敢不戴套就要敢負責欸」、「太渣了」、「是不是你的種不好說，但肯定不是男友的種，幫男友拍拍」。

不過另有網友認為女方也該負責，「約砲又不戴套我覺得兩人都有問題，錢應該要一半一半欸，她自己也不懂得保護自己呀，我覺得不是只有男方有問題吧」、「一人一半，然後封鎖，你又不是強X她，她自己也有責任」。（編輯：郭佩蓉）