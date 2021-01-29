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逛好市多被陌生男搭訕！她一聽「這句」羞爆：我臉都紅了

編輯中心/綜合報導

2021-01-29 22:21:32

好市多
▲一名女網友今（29）日逛好市多熟食區，準備拿豬腳放進推車，豈料突然被陌生男搭訕，她一聽「下句話」，直接羞爆，直呼「我臉都紅了」。（示意圖／NOWnews資料照）

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，也有一名女網友今（29）日到賣場準備拿一盒豬腳放進推車時，竟突然被陌生男子搭訕，而一聽下句話後，也讓她超尷尬，直呼「還好戴著口罩，我臉都紅了」！

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己今（29）日在賣場發生一件糗事，「我邊逛邊想著購物清單，卻忽略了其他，當時晃到熟食部，正要把德國豬腳放進推車」，怎知下秒她就被後方一位先生搭訕，「小姐，不好意思，妳拿到我的推車了」。

▲一名女網友發文，表示她今（29）日在好市多發生超糗的事。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲一名女網友發文，表示她今（29）日在好市多發生超糗的事。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO當時還有點回不了神，只回應了一個字「啊」，「我看著他，又低頭看看推車，啊，尷尬，好像真的有些不一樣，雖然買的東西差不多」，但因為當時原PO的手還停頓在「把豬腳放到推車上的動作」，也讓她直呼「尷尬到不行」，她當下也趕緊向對方道歉，所幸男子也回應「沒關係，我也正要走過來買豬腳」。

但原PO認為，「他講這句應該是要化解我的尷尬狀態，然後他指指斜對角那台推車，示意那是我的才對」，當下超糗的她又向男子說了好幾聲抱歉後，便拿著豬腳快步走回她的推車旁，並在文末直呼「還好戴著口罩，我臉都紅了」！

貼文一出，引起熱議，「之前買東西被人牽著我手喊老公ＸＤ」、「沒關係 ，我推走過別人的推車，而且是推到隔壁一排商品走道了，對方追過來說，妳推到我的推車了，糗爆」、「之前買東西，有個別人的小孩跑過來叫我爸爸」；也有網友開玩笑表示「愛情總是來得突然」、「豬腳遇到愛」、「在一起了啦」、「豬腳情緣，好市多真的好事多」、「一段好市多情緣就此誕生，一年後回來好市多拍婚紗照，costco可無條件離婚退費喔」。（編輯：郭佩蓉）

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