男友「想跟公司尾牙」！女秒拒陷冷戰 網曝實例：多尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 23:29:37
近期因為疫情關係讓不少公司取消尾牙，不過仍有公司改成小場次舉辦。不過就有女網友抱怨「公司最近要辦尾牙，男友很想跟去」，但她婉拒後兩人陷入爭吵。過程一出也掀起討論，不少網友也戳破盲點，認為男友要求相當任性。
一名女網友在PTT女版上發文，「尾牙該不該帶男友來？男友很想跟我公司的尾牙，雖然公司表面上有硬性規定不能讓另一半來，不過有同事想攜伴，問過老闆也獲得同意，不過我覺得沒必要就婉拒了」。沒想到男友聽完後，卻以「公司員工旅遊曾帶過女方去」作為理由反擊，讓原PO也不知該如何解決，便上網發問「大家公司尾牙的時候，會帶男朋友來嗎？」貼文曝光後也有不少過來人給予解答，「我是覺得很怪，除非公司的人都跟他很熟才會帶，不然要多尷尬」、「帶過來只會增加同事間的閒言閒語」、「同事帶過男友，第二年被問妳男友怎麼沒來？結果已分手」。但是也有人持不同見解，「公司尾牙如果桌位沒滿的話，老闆會開放攜伴，沒坐滿老闆也覺得浪費」、「科技大廠還會鼓勵帶伴耶！尾牙攜伴不算少見吧」、「看工作性質吧！如果是業務性質通常可以」。（編輯：潘毅）