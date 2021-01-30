工作「發展性or薪水」哪個重要？過來人揭盲點：太虛幻了
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 01:46:50
擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標。不過就有一位男網友目前月收5.5萬，但認為目前工作發展性普通，便想跳槽到金融業闖蕩，同時也好奇一般人會如何選擇。問題曝光後，立刻有過來人揭開盲點，認為發展性的概念太過虛幻。
一名網友在《Dcard》上分享自身遭遇，「我目前30歲，私立碩畢，沒牌，現在小公司當法務，目前年收約77萬，月入5.5萬左右，但薪水最高到6萬左右就不會在調薪水了」。原PO隨後也提到，「現在有位學長在某金融業算小主管，有缺人，問我有沒有興趣，但聽說薪資一開始可能比現在少，大概65-70萬左右且忙碌程度比現在還滿忙，好處是以法令遵循職缺找，但還是可以碰到法務工作，以後再換公司履歷或許比較好用，但就是變成得加班和薪水少，但未來前景比較有，想問大家會願意換工作嗎？」問題曝光後，也釣出不少過來人給予建議，「只知道的是金融業洗人速度很快， 上了年紀換工作，基本上都靠緣分+實績， 所以銀行應該對於洗履歷沒有太大的幫助」、「以現實層面來說，現在錢多可以理財，還能去考律師執照」、「不加班週休五萬超爽的，一堆人拼命加班每週休沒生活品質也才快五萬」、「前景真的太虛幻，拿錢比較實際」。（編輯：潘毅）