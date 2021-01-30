去好市多收到親戚傳「涼麵照片」！傻眼用意被抖出：無言
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 10:39:06
連鎖美式賣場好市多（COSTCO）深受國人喜愛，儘管採取年費會員制，仍獲得許多顧客支持。一些沒有會員卡的民眾，甚至會請身邊有會員的親朋好友幫買，衍生出特殊的揪團消費型態。就有位女網友透露，日前去好市多購物時，收到親戚傳的一張「涼麵照片」，本以為是對方想拜託幫買，結果對方抖出傳照片的用意後，讓女網友超傻眼，直呼「要回他什麼呢？」引發熱議。
有位女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，透露自己每次去好市多時，總有親戚請她代購。日前原PO「偷偷去快速採買」，結果當天稍晚就收到親戚傳來的涼麵照片。原PO本以為是拜託下次幫買的意思，結果對方冷冷解釋是「去好市多不揪，我心寒，比涼麵還寒」的意思。涼麵背後竟藏有如此訊息，讓原PO大感傻眼，直呼「我無鹽，比薯條無鹽；我傻眼，比貓咪傻眼」。笑稱只能說親戚好幽默，為了挖苦她還自創了「心寒涼麵」。但原PO也無奈表示，「偶爾也想要自己悠閒的逛賣場啊～」最後更標註「我要回他什麼呢」、「G歪烤雞」、「還是翻白眼鮭頭」等趣味關鍵字。網友則紛紛在底下留言回覆說，「就像之前出國怕被人知道一樣，誰想要在那幫親友貨比三家，買貴還可能會被講話」、「回他『我明天帶你去辦會員卡』啊」、「回他『瞎爆了，好市多卡費不幫忙繳一半，我心冷，比冷麵還冷』」、「願意是情份，不願意是本份，我是欠你的嗎」、「回他，買那麼多次都沒幫忙繳年費，我的心更寒」、「下次去瘋狂打卡，就是不幫他買」、「已讀不回是個好選擇」。（編輯：倪浩軒）