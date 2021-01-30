花6000買烏魚子！他當零食爽吃 「結局」全笑慘：太崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 10:43:14
「烏魚子」獨特的口感與香氣，抓住許多饕客的味蕾，不過烏魚子在一般人眼中屬於較高級的食材，常在過年的年菜和婚宴中使用。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，他一口氣花6000元買了「一口吃烏魚子」，並一片接一片吃不停，連吃了17片，下場卻讓他相當崩潰，貼文曝光讓全場網友瞬間笑翻。
原PO表示，一口氣花了6000元買下「一口吃烏魚子」，心血來潮直接連吃了約17片，一口接一口停不下來，豈料悲劇就發生了。他崩潰直呼「只要一放屁都在噴油，實在很崩潰，暫時不想再看到烏魚子了！」貼文曝光之後，讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「我對這項食材是保持著敬謝不敏的」、「噴出來的油，有味道嗎？」「害我喝咖啡笑到嗆到啦」、「哈哈哈哈哈我也訂了過年的份，還沒拿到，以前吃也沒這樣，是不是量不夠？」「你吃到油魚子啦」、「一次吃這麼多不怕膽固醇超標嗎」、「好可怕的畫面」；更有網友推測「假烏魚子，油魚做的」、「應該是買到油魚子」。事實上，「油魚子」來源少，外型比烏魚子更大、更厚，製做更耗時，雖然兩者風味相近，烏魚子口感較Ｑ，油魚子口味較重。吃油魚子時，切越薄越好，一次吃太多會有意外的放油現象。不過，原PO事後回應「我確定我買的上面是寫烏魚子」，面有難色地說「人生第一次放屁它X的都要衝去馬桶放！」（編輯：賴詠璿）