戶頭久沒用驚見「多一筆錢」！他一接電話臉綠了：有夠衰
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 11:12:16
戶頭莫名多出一筆意外的款項，究竟該如何是好？近日，一名網友在臉書社團《爆怨公社》提到，無意間接到銀行電話，說有人匯款匯錯帳號到他這；豈料，一連串後續卻讓他崩潰直嚷「有夠衰！」
原PO表示，無意間接到銀行打來的電話，說有人匯款匯錯帳號，匯款到他的戶頭裡，但該戶頭已經很久沒有使用，原本也不打算再用，本子和印章都不見了。銀行卻稱只能去分行確認是不是有這筆錢，但因為工作問題，銀行上班時間他也上班，銀行休息他也休息，苦惱直呼「所以我得自己請假跑一趟了嗎？」原PO接著指出，銀行有給他對方資料，也有打電話跟對方確認，是否有匯錯帳號，對方也知道他得跟公司請假才能跑一趟銀行，卻沒任何表示，一連串後續讓他不禁大呼「有夠衰！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可以要求補償吧，傻眼，別人的時間算什麼」、「跟對方說請假以及搭車、匯款等手續費會扣除後匯回」、「真的覺得匯錯戶頭應該扣一半，除了浪費人家時間以外，還要被當犯人一樣，一直被追錢，加上匯錢後帳戶不是會先對過再按確認嗎？雖然人家也不願意匯錯，但可以不要粗心大意嗎」、「那個人匯款前都不會看一下？浪費別人時間還沒表示」。不過，也有網友認為「將心比心，匯錯的人心裡應該也很急」、「換個角度看，匯錯的一方也該主動表達善意，自己不注意然後給別人找麻煩就該姿態軟一點，不是裝傻就天下無敵」。（編輯：賴詠璿）