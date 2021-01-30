求職男欲「謊報年資」！背後原因曝光　HR抖出真相：別傻

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「謊報年資公司查得到嗎」的文章表示，「去年初待業半年，然後從年中開始只工作半年，年後想轉職然後跟新公司講說我有一年年資，實際只有半年年資，這樣謊報的話新公司有辦法查的到嗎？」原PO也隨後補充，「至於為什麼要謊報，半年年資能開的價跟一年年資能開的價當然有差，甚至一堆公司認為半年就離職等同沒工作經驗」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有HR指出真相，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「看你勞保紀錄就知道囉」、「第一天出社會嗎...不是繳離職證明就是繳那間公司幫你保勞保的證明啊，根本就沒辦法騙，如果這樣是會在意年資的公司自然會要你證明」、「有的公司會打電話去前公司問你的情況，如果公司真的有打電話確認，這就尷尬了」、「如果這間公司主管打給你前公司，不就ㄅㄧㄚˋ康？」、「總年資會查的到喔，細項不會知道」。
甚至更有之前做過人資的網友直言「以我自己當人資的經驗來說，半年跟一年在我眼中是一樣的，都是菜鳥，不可能是即戰力，而且如果這個公司會打電話照會前公司，那你除了菜鳥外，就會額外獲得一個標籤『不老實的菜鳥』，這樣你會比較好談價？」、「據我們家HR的說法，如果薪水開價需要看業界資歷...半年跟一年是沒差的...」，網友們也紛紛認同「笑死，半年跟一年是能差多少薪水，為了差這一點錢去謊報，也太沒格調了吧，而且半年跟一年的程度根本半斤八兩，工作時配合狀況一翻兩瞪眼，能做就能做，不能做人家也是會請你滾，請誠實面對」。（編輯：王柏文）