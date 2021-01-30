單身妹擁千萬資產！猶豫買下新北宅 網曝「1招」還能賺
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 14:01:30
民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。不過，近日一名女網友在PTT「home-sale」版提到，自己目前單身且沒有結婚打算，手邊可動用的流動資產約近千萬，剛好看到雙北一間1400萬的2房預售屋想要購入，家人卻勸阻，貼文曝光立刻引發網友熱議。
原PO表示，自己是一個單身女，沒有結婚規畫，做好要單身一輩子的準備，最近看上雙北一間1400萬的2房預售屋想要購入，但家人卻覺得她太躁進。原PO說「可能擔心我一個人扛不了房貸，到時可能會求助家人」，她替自己評估，目前手邊可動用的流動資產約近千萬，另外還有一些現在解約可能不太划算的儲蓄保單，若背1200萬的房貸，可能一個月要繳5萬的房貸。原PO指出，若房貸分30年，家人覺得以她的工作性質，要在未來30年都穩定很有風險，如果一度風吹草動或失業，房貸壓力會很大，認為單身女也應該要存退休準備或者急難救助金，讓她不禁苦惱表示「我應該買還是聽家人的呢？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友反倒認為「傻傻的，沒錢就賣房還有賺啊」、「買吧，反正貸款繳不出來就賣掉，說不定還能賺一筆」、「近千萬資金，壓力山小吧」、「有壓力就賣掉換退休金啊，不用死抱著不放，而且擁有自己的空間使用是一件很棒的事情」、「以妳的財力，除非錢花很凶，或是另外想玩投資，不然怎麼看都很穩」；不過，也有部分網友表示「家人是不是不知道妳有近千萬資金呀」、「流動資金千萬，然後還要貸款1200萬？」。（編輯：賴詠璿）