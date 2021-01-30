飯店隔離14天太寂寞！ 她約員工「密切接觸」　下場GG了

新冠疫情全球持續肆虐，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）日前公布全球各國的防疫表現指數，被評為全球防疫表現最佳的國家是紐西蘭。不過日前紐西蘭卻傳出一起防疫出現漏洞的消息，一名回國在防疫旅館隔離的女子，竟利用口罩和旅館員工調情，甚至以送餐藉口直接在房內進行「密切接觸」，消息曝光也遭外界痛批防疫破口。

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據紐西蘭最大新聞網站Stuff.co.nz報導，這名紐籍歸國的女子在奧克蘭某間防疫旅館內進行長達14天的隔離，沒想到該名女子因為疑似太寂寞，竟然利用舊口罩背面當作紙條，和防疫旅館員工調情，員工甚至趁著送葡萄酒的機會進入房內，進行長達20分鐘的「密切接觸」。

▲該名女子在奧克蘭的防疫旅館中，利用口罩當作紙條與旅館員工溝通。（示意圖／取自Pixabay）

不過根據紐西蘭衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，這起案例發生在本月初，並未向大眾公開原因在於他認為這一例接觸史純屬個案，不過就算兩人沒有發生性關係，待在密閉空間且未保持距離顯然是違反規則，必須自行承擔後果，報導也指出防疫旅館已經該名員工解雇。

此外，紐西蘭隔離行動首長布利斯（ Jim Bliss）表示，這起事件令人難以置信，不負責人的態度更令他極度失望，目前該名員工已被要求進行隔離，據衛生官員指出這起事件可能演變成社區感染的可能微乎其微，他也強調這起事件得及時發現證明了國內防疫系統運作良好。

根據約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）數據，紐西蘭目前確診人數為2303例，死亡人數則有25例。（編輯：楊智傑）