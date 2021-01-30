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穿禮服遭酒店妹誤認同行！正妹YouTuber怒揭「失禮舉動」

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 20:59:59｜2021-01-30 21:01:59

▲（圖／翻攝超直白IG）
▲超直白28日身穿黑色低胸連身禮服，與男友一起參加公司尾牙。（圖／翻攝超直白IG）
網紅「超直白」外型亮麗，除了拍攝YouTube影片外，本身也是為圖文插畫家。然而近期她與男友一同前往酒店應酬，卻意外被酒店小姐誤認是「同行」，更被不少失禮舉動對待，讓她忍不住發文感嘆「我一直希望尊重各行各業，但有幾個小姐真的非常沒禮貌」。
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超直白28日身穿黑色低胸連身禮服，與男友一起參加公司尾牙，打扮相當性感，也成為眾人目光焦點。然而當天尾牙一結束後，隨即有工作應酬，須前往酒店相談，沒想到卻遭受失禮的對待。
超直白也在限時動態發文提到，「我一直希望尊重各行各業，但有幾個小姐真的非常沒禮貌。跑來問我跟她們是不是同行，不然就是我站在我男友旁邊、當我面跟我男友說一些543」。
▲超直白控訴遭到酒店小姐失禮對待。（圖／翻攝超直白IG）
▲超直白控訴遭到酒店小姐失禮對待。（圖／翻攝超直白IG）
她也無奈表示，「可能是因為當時身穿禮服因此被誤認，但不代表你們撞到我，經過把酒打翻灑到我腳上，連一聲不好意思都不用說就走了」。
超直白也認為，「無論是什麼職業，基本對人的尊重都應該要有，「本來還想拍攝跟酒店有關的題材，想告訴大家她們也有她們的辛苦，但有的小姐真的對女客人非常不尊重。對自己沒禮貌的人，我也沒必要對你們禮貌，以後誰再這麼沒品我真的不會再忍了」。（編輯：潘毅）
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