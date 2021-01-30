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德國「晶片研發實力」輸台灣？網揭殘酷關鍵：沒那麼容易

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 23:19:38

▲台積電全球政府事務副總裁聲稱，已與亞利桑那州長和鳳凰城市長就設廠做討論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電28日時也發出聲明，指出正在加速生產相關車用產品，重新調配產能供給，以增加對全球汽車產業的支持。（圖／美聯社／達志影像）
全球車用晶片大缺貨，而德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）更來函台灣，希望能獲得晶片，這消息也引發民眾關注，更有人好奇「德國晶片製造研發實力真的輸台灣？」隨後也有人給出解答。
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一名網友在PTT上提出疑問，「德國晶片製造研發實力真的輸台灣？德國是世界科技與工業大國，可是德國晶片製造跟研發實力似乎看不到台灣的車尾燈，德國科技業出了什麼問題？有相關的八卦嗎？」
▲不少網友指出，晶片研發需要耗費大量人力成本，且德國過去較專注在機械工業。（圖／翻攝PTT）
▲不少網友指出，晶片研發需要耗費大量人力成本，且德國過去較專注在機械工業。（圖／翻攝PTT）
 
文章一出，也立刻有網友點破關鍵原因，「良率是靠肝去燒出來的，沒那麼容易，亞洲文化比較適合，像日韓跟台灣」、「人工太貴啦」、「要德國人on call跟輪班，一支手機應該會賣到10萬塊」、「歐美不是做不出來 ，是人力太貴沒競爭力，臺製晶片cp值高」、「德國人輪班成本很高的」。
另外也有內行人回應，「台GG機台用的光學有德國企業的，這才是他們在行的，發展歷史久+高獲利」、「歐洲人不太願意上大夜班，而且人家汽車、製藥、工具機爽賺」、「扣除台積電這超級怪胎的話，美商在晶片製造依然是霸主等級，美國有最大的IDM，台灣有最大代工」。（編輯：潘毅）
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