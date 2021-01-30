德國「晶片研發實力」輸台灣？網揭殘酷關鍵：沒那麼容易
編輯中心/綜合報導
2021-01-30 23:19:38
全球車用晶片大缺貨，而德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）更來函台灣，希望能獲得晶片，這消息也引發民眾關注，更有人好奇「德國晶片製造研發實力真的輸台灣？」隨後也有人給出解答。
一名網友在PTT上提出疑問，「德國晶片製造研發實力真的輸台灣？德國是世界科技與工業大國，可是德國晶片製造跟研發實力似乎看不到台灣的車尾燈，德國科技業出了什麼問題？有相關的八卦嗎？」 文章一出，也立刻有網友點破關鍵原因，「良率是靠肝去燒出來的，沒那麼容易，亞洲文化比較適合，像日韓跟台灣」、「人工太貴啦」、「要德國人on call跟輪班，一支手機應該會賣到10萬塊」、「歐美不是做不出來 ，是人力太貴沒競爭力，臺製晶片cp值高」、「德國人輪班成本很高的」。另外也有內行人回應，「台GG機台用的光學有德國企業的，這才是他們在行的，發展歷史久+高獲利」、「歐洲人不太願意上大夜班，而且人家汽車、製藥、工具機爽賺」、「扣除台積電這超級怪胎的話，美商在晶片製造依然是霸主等級，美國有最大的IDM，台灣有最大代工」。（編輯：潘毅）