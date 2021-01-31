冷夜送貨秒遭拖吊！快遞員急回報 他目睹心碎：有必要嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-31 00:12:11
台灣地狹人稠，不少都會區停車位十分難找，也因此不少物流司機為求送貨效率，只能隨意在路邊停車，快速下貨後離開。不過昨（29）晚就有民眾目睹，一輛物流車輛才暫停3分鐘不到，就被警方開單拖吊。過程曝光也引發眾多網友不捨。
一名網友在臉書《爆廢公社二館》分享29日目睹過程，「晚上7點多路過中和紀念公園，看到快遞員車停路邊送包裹，暫時離開，沒想到立刻有警察把後車門關上，才短短不到3分鐘，車馬上就被拖走。當時快遞員趕到，但車已經被裝拖吊輪(安裝時間不到30秒)，警察不放車」。原PO隨後也提到，「現場後方50公尺處，另有兩台貨運車也是停路邊送包裹，同一條路上，違停的轎車也還有好幾台，但因為拖吊只能拖一台，所以都安全過關」；不過他也疑惑「送包裹如果車不這樣停，包裹要怎麼送？不可能每送一個包裹，找一次停車場吧？快遞員都忙到晚上七點多還在配送，有必要這樣嗎？」原PO也補充後續發展，「事後看到快遞員急忙打電話，應該是想怎麼把車拿回吧，他今天應該是做白工了，還要賠錢。我沒有說快遞員違停是對的，只是看到他的辛苦，莫名感到哀傷」。過程曝光後也有不少網友也心疼回應，「我自己也是送貨的，很能體會這種無奈」、「隔兩條街就要找一個車位的話，那整天都在找車位就好了，送什麼貨？不知道一天要送多少件嗎？」、「人趕到還硬拖走有點過頭，畢竟裡面還有很多包裹都還沒送，何必拖走呢，違停大不了開張罰單把車放了」、「該做的是如何有更好的折衷方案，而不是一昧處罰這些每天在路上討生活的百姓」。但也有人持不同看法，「企業的責任，不在司機。貨運公司要跟政府要求設置卸貨區」、「這樣體諒不會讓違規成習慣？惡性循環」、「如果快遞車違規不被拖，那被通融的標準何在？」（編輯：潘毅）