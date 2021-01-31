孕婦鄰居要求「關WiFi」！女兒反寫1句　神回覆全場讚翻

現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間難免會因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。中國山東有一名住戶回家時就發現家門口被鄰居貼了張紙條，內容寫著希望他出門或晚上睡覺時能配合關掉家裡的WiFi，因為「孕婦怕輻射」，看完全家都相當傻眼，女兒更是寫了一張紙條反貼回去，鬥智過程曝光後也掀起網友熱議。

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在山東青島一名住戶剛從外地工作回到家時，意外發現家門口被貼了一張手寫的紙條，而且向左右一看隔壁的鄰居也被同樣貼上相同的手寫信，仔細一讀才發現，信上寫著「請不在家或晚上睡覺時關掉WiFi，因為孕婦怕輻射，請配合」，除了感到莫名其妙外，不少網友看完也相當傻眼「你怎不拔掉你家微波爐和冰箱呢？」、「太陽也有輻射，這輩子都別曬了吧」。

不過這張紙條帶回家中後，家人們也對該名寫信的鄰居相當不滿，讀小學的女兒更是不甘示弱的寫了張紙條回應，表示自己白天要利用網路上線上課程，晚上爸爸回家得加班，WiFi是不能斷的，更在最後一句烙下狠話「要不你們搬家吧」。

▲女兒反嗆「要不你們搬家吧」。（圖／翻攝自微博）

這樣的回覆也掀起網友一片叫好，「這女孩智商好高！」、「鄰居應該知道智商越低輻射越強吧」、「聰明的解法」、「現代人的教育水準有待加強」、「大家應該進行一下科普」，不過也有網友站在對方立場解釋「好歹人家也願意溝通，機會教育一下」、「順便告訴他這點量的輻射不會影響人體吧」。（編輯：楊智傑