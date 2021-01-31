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新人上班猛遭關注？老鳥質問1句話　背後真相卻扭轉風向

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 11:49:06

同事、工作、職場
▲新人上班竟猛遭關注？老鳥質問1句話，背後真相卻扭轉風向。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。近日就有一名網友在網路上分享自己遇到的事情，原來是原PO去一間新公司就職，沒想到開工後卻猛遭老鳥關注，背後真相曝光後，引起網友熱議。
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▲原PO去一間新公司就職，沒想到開工後卻猛遭老鳥關注，背後真相曝光後，引起網友熱議。（示意圖／翻攝自photoAC）
▲原PO去一間新公司就職，沒想到開工後卻猛遭老鳥關注，背後真相曝光後，引起網友熱議。（示意圖／翻攝自photoAC）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「會注意你的同事」的文章表示，「上個月剛到一家公司就職，以新人的狀態上工，這幾天發現到在同個辦公室的老鳥同事，會注意我在用的東西」，原PO更直言這位公司的老鳥會對他說「欸我看你整個早上都在用這個用很久了，怎麼還沒用好？」，這讓原PO認為「好可怕，大家身邊有沒有這種人？可以接受嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛認為「職場這樣是應該的」，沒想到背後的真相曝光後，卻扭轉的風向，留言區蓋起高樓。
網友們一開始紛紛表示「畢竟你是新人，會被重點注意蠻正常的吧」、「正常啊，不然你弄不完的東西，老鳥要幫你吸收捏，有的菜鳥遇到問題又不問，耗很多時間，甚至弄出來的還是錯的。那老鳥不就衰小，要接手幫你弄完。」、「會看旁邊的同事在幹嘛很正常吧...要評估新人的效率及能力及看新人的學校狀態為何？適時的給予調整幫忙啊」、「第一天出社會嗎？這不是理所當然的事情嗎？新人本來就會被注目啊，觀察你辦事的效率跟成果是每個老鳥都會做的事」、「都不注意才不正常」、「你這種人真的有夠討厭有夠煩，做事情效率超差，問你有沒有遇到什麼問題一副不要打擾你的樣子，然後再拖累整個team的進度，影響別人讓別人難做事，還整天覺得自己受委屈被針對」。
▲原PO跳出來解釋說「那位同事跟我完全是不同職位的，他的工作與我的工作完全不會有任何相干也不會互相影響，所以他是以『雞婆』的方式做這種詢問的，因此才會讓我覺得很不自在」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲原PO跳出來解釋說「那位同事跟我完全是不同職位的，他的工作與我的工作完全不會有任何相干也不會互相影響，所以他是以『雞婆』的方式做這種詢問的，因此才會讓我覺得很不自在」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
不過原PO卻跳出來解釋說「那位同事跟我完全是不同職位的，他的工作與我的工作完全不會有任何相干也不會互相影響，所以他是以『雞婆』的方式做這種詢問的，因此才會讓我覺得很不自在」，這番言論也讓留言區的風向全部扭轉「不同職位每次經過都很愛偷瞄螢幕，不過我遇到的不是問進度，是一直想指導我，但明明彼此專業就不同，我也在自己進度上，可能他想釋出善意但我覺得滿煩的」、「我有遇過愛偷看的同事，真的有這種人，一開始覺得新人關切沒差，久而久之發現他是習慣這樣做，他都會把脖子伸很長，偷看別人螢幕在幹嘛，而且每個同事都會看，只覺得很噁心」。（編輯：王柏文）
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