新人上班猛遭關注？老鳥質問1句話　背後真相卻扭轉風向

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「會注意你的同事」的文章表示，「上個月剛到一家公司就職，以新人的狀態上工，這幾天發現到在同個辦公室的老鳥同事，會注意我在用的東西」，原PO更直言這位公司的老鳥會對他說「欸我看你整個早上都在用這個用很久了，怎麼還沒用好？」，這讓原PO認為「好可怕，大家身邊有沒有這種人？可以接受嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛認為「職場這樣是應該的」，沒想到背後的真相曝光後，卻扭轉的風向，留言區蓋起高樓。網友們一開始紛紛表示「畢竟你是新人，會被重點注意蠻正常的吧」、「正常啊，不然你弄不完的東西，老鳥要幫你吸收捏，有的菜鳥遇到問題又不問，耗很多時間，甚至弄出來的還是錯的。那老鳥不就衰小，要接手幫你弄完。」、「會看旁邊的同事在幹嘛很正常吧...要評估新人的效率及能力及看新人的學校狀態為何？適時的給予調整幫忙啊」、「第一天出社會嗎？這不是理所當然的事情嗎？新人本來就會被注目啊，觀察你辦事的效率跟成果是每個老鳥都會做的事」、「都不注意才不正常」、「你這種人真的有夠討厭有夠煩，做事情效率超差，問你有沒有遇到什麼問題一副不要打擾你的樣子，然後再拖累整個team的進度，影響別人讓別人難做事，還整天覺得自己受委屈被針對」。
不過原PO卻跳出來解釋說「那位同事跟我完全是不同職位的，他的工作與我的工作完全不會有任何相干也不會互相影響，所以他是以『雞婆』的方式做這種詢問的，因此才會讓我覺得很不自在」，這番言論也讓留言區的風向全部扭轉「不同職位每次經過都很愛偷瞄螢幕，不過我遇到的不是問進度，是一直想指導我，但明明彼此專業就不同，我也在自己進度上，可能他想釋出善意但我覺得滿煩的」、「我有遇過愛偷看的同事，真的有這種人，一開始覺得新人關切沒差，久而久之發現他是習慣這樣做，他都會把脖子伸很長，偷看別人螢幕在幹嘛，而且每個同事都會看，只覺得很噁心」。（編輯：王柏文）