洋芋片「桶裝vs袋裝」買哪種？資深吃貨揭真相：片數更多

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近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，洋芋片該怎麼買可以從3種面向去看，分別為「價格」、「狀態」和「口感」，首先價格部分，袋裝包裝的洋芋片和桶裝包裝的洋芋片，如果是相同的量，袋裝的包裝成本肯定比桶裝的包裝成本低，因為桶裝的洋芋片不僅有外面的桶，還有裡面的塑膠抽盒，因此價格上還是桶裝的洋芋片高。在考慮價格的基礎上，大多人還是會選擇袋裝洋芋片。再來是「狀態」，袋裝洋芋片雖然充了氣來保護薯片，但實際上裡面的洋芋片還是很容易碎的，從保持洋芋片的完整性上來說，還是桶裝的更好。不僅如此，桶裝的洋芋片看上去更高大上一些，還利於儲存，這一點袋裝的薯片就沒法比。如果是考慮洋芋片的狀態和儲存基礎上來說，選擇桶裝的洋芋片會更多。最後則是「口感」，其實洋芋片的制作方式有兩種，一種是鮮切馬鈴薯片直接炸，所以大小不一，這類洋芋片通常都是袋裝的；而另一種則是把馬鈴薯加工到一起，再壓彎成薯片形狀後油炸，洋芋片大小厚度都一樣，通常都是桶裝的。而兩種方式做出來的洋芋片口感不同，明顯是第一種比第二種好，所以有時候會覺得桶裝洋芋片會不如袋裝洋芋片好吃的原因。
最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，如果從「價格」和「口感角度」來說，那就是要選擇「袋裝洋芋片」；若是從「包裝品質」和「儲存角度」來選擇，那就要拿「桶裝洋芋片」。（編輯：王柏文）