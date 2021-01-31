挑戰全馬硬撐完賽　跑友患足底筋膜炎喊苦

台中40歲陳先生熱愛跑馬拉松，某次賽事因準備不足，中途跑姿走樣，但仍堅持完賽，導致隔天起床一踩地就感到足跟內側一陣刺痛，雖然緩步行走後逐漸舒緩，但久站工作後又即復發，就醫確診為足底筋膜炎，透過脊椎及疼痛治療中心中西醫合療，症狀大幅改善，又能恢復日常訓練，期待疫情過後大展身手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院脊椎及疼痛治療中心、復健科醫師徐瑋璟表示，患者由於跑步時肌肉不堪負荷，使得足底筋膜過度拉伸，造成微小撕裂傷，不但嚴重影響工作、生活，更因腳痛耽誤日常跑步訓練，令他相當沮喪，且十分深怕從此斷送跑馬拉松生涯，所幸透過復健科增生療法及中醫科針灸治療，才讓他重返運動場。

徐瑋璟指出，足底筋膜炎通常是因為足跟內側筋膜反覆的微小撕裂傷造成，以往多常見於工作時需久站，或是反覆行走，尤其穿著鞋底堅硬不適的工作鞋時，更容易發生；近年來長跑賽事風行，跑者常因過度訓練或追求紀錄，縱使身體已經發出警訊，仍勉強練跑，在反覆受傷下，成為足底筋膜炎的受害者。

徐瑋璟強調，治療足底筋膜炎除了針對疼痛部位給予藥物和復健治療外，尚需檢視患者的步態是否異常，足踝、膝蓋、髖關節等有無其他疾患，若有扁平足或高弓足，則可搭配適當鞋墊穿著，假設症狀持續難治，會透過超音波導引下的增生療法治療、體外震波治療以修復組織。

脊椎及疼痛治療中心中醫師吳俊昌也表示，以中醫的角度，足底疼痛的成因主要有二，第一為足部的問題，包含前足及後足的關節活動度受限或過度，造成足弓無法調節足底筋膜的張力而引發疼痛；其次為骨盆區的骨性結構及附近軟組織結構的失衡，造成下肢力線歪斜，使得足底筋膜的張力增加，引發疼痛。

吳俊昌介紹，中醫治療方法是以傷科手法及針灸為主，傷科手法主要調整上述足部及骨盆區結構的失衡，使力線回正，以解除足底筋膜的張力，針灸治療則依中醫辨證取穴施針，以調節及平衡經絡氣血，而使結構得以維持，療效可以長久。

亞洲大學附屬醫院脊椎及疼痛治療中心結合神經內外科、骨科、復健科及中醫各科主治醫師，針對不同型態及部位的身體疼痛，做跨領域及科別的整合性治療。從疼痛基本病因的探討，制定出整合性治療的流程，不單能解決疼痛的困擾，又可強化及保健身體的結構，以避免之後的復發。

通常九成以上的患者經過保守治療都能好轉，徐瑋璟提醒，若要預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，可自行多做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子，才能達到保護足底筋膜之效。