外送吃到臭酸肉！客一搜「店家位置」超毛 網曝驚悚內幕
編輯中心/綜合報導
2021-01-31 16:26:19｜2021-01-31 16:45:53
近年外送平台超夯，成為不想出門的民眾的最佳選擇，不過卻也出現無法直接目睹店家環境的「食安疑慮」。有一名男網友表示，自己昨晚訂宵夜，外送員一到先是好心提醒「餐點可能有問題」，他一吃才發現肉是臭酸的，甚至還有一大塊「菜瓜布棉絮」沾黏上頭，過程曝光也掀起關注。
一名男網友在臉書《爆怨公社》分享自身遭遇，「想說訂個消夜來吃，結果外送員送來的時候說『這家店很詭異，餐點有問題記得反應！』，一吃才發現烤雞肉是酸的，還有一大塊菜瓜布的棉絮，本人已經吐兩輪了」。原PO立即打開店家評論，才驚覺早已「負評連連」，不禁感嘆「不該半夜在沒看評論，就衝動下訂」。他隨後也上網搜尋店家資訊，更發現「找不到這家店的任何訊息」，外送平台提供的地址，在Google上也是普通民宅。貼文曝光後也立刻有內行網友跳出回應，「它這地址開了超多間，一看就知道有問題」、「住附近從來不知道那裡有間店...倒是很常聞到那裡發出來的腥臭味」、「他在平台上面有『五六家分店』，店名都不一樣」、「你仔細看一下會發現他用不同的店名，其實地址都是同一個」、「我住在中和每次開app都看到這家」。另外也有不少外送員與網友回應提醒，「現在很多是在住家自製，然後專門做外送的」、「盡量選有牌子的店家，或是週邊自己早就知道的店」、「我有一次到點找不到店家，地址是一個社區，結果過一下子，店家提著涼麵從社區走出來」、「如果真的查起來，平台上最少有2成店家都要收起來了」、「這種店隱藏在住家或是工廠裡面，衛生和食品都令人堪憂」。（編輯：潘毅）