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台積電跌到5字頭！他買600嘆「撐不住」　內行曝1招神解

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 19:14:39

▲台積電證實擬斥資120億美元赴美設廠，將於2021年動工、2024年開始量產，屆時將創造1,600個高科技專業工作機會。(圖／NOWnews資料照片)
▲一名自稱是新手的網友苦惱發文，表示自己當初台積電買在600元左右，現如今跌至5字頭，也讓他直呼「快撐不下去」。(圖／NOWnews資料照片)

有「護國神山」之稱的台積電（2330）近期不斷下跌，29日終場失守600元，跌1.6％，收在591元。對此，也有一名自稱是新手的網友很慌張，他表示自己當初以600元左右入手台積電，起初上漲時，他也嚐到何謂「睡飽數錢」的甜頭，豈料沒過幾天竟天差地遠，這也讓他超級猶豫，不知該不該賣出，貼文一出，也有內行曝1招神解。

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該名網友在PTT以「新手第一次買2330覺得快要撐不住了」為題發文，表示自己是名新手，人生第一次買股票就選擇了台積電（2330），而他則是買在600初，「持有兩個星期，漲了4天，跌了6天」，他更直言「已開始漲的時候發現，原來賺錢這麼簡單，睡飽數錢原來是真的」。但好日子並沒有持續多久，原PO才賺沒幾天，股價就持續下跌，也讓他不知道該如何是好，「心情開始變得很差，想著怎麼會這樣，到底要不要賣，現在心情已經隨著2330嚴重起伏，難道台灣最強股票就要這樣子下去了嗎」？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO也表示，眼看年前就剩最後一星期，不知到底該不該賣出，雖然家人都叫他「不要賣」，但因為他買台積電以後，身上只剩下幾萬塊錢了，「人生第一次買股票，就要這樣賠錢收場了嗎，還是要繼續的凹下去，賭2330會有漲回來的一天呢」？

他提到，自己對台積電的信仰已經所剩無幾了，若下星期再跌個幾天，對台積電的信仰可能就煙消雲散，最後選擇忍痛賣出了，他甚至自嘲「韭菜就是韭菜」，並在文末再次提及「第一次買股票這樣子的上沖下洗算刺激了嗎，還是不算呢？我覺得我現在有撐住，但下星期撐不撐的住就不知道了，請各位學長姐開示，謝謝」。

▲原PO不知到底該不該將台積電賣出，因此相當苦惱。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO不知到底該不該將台積電賣出，因此相當苦惱。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，有些網友認為，「怕跌就先出，停損不可恥」、「停損要設啊」、「抱不住就賣」、「心裡這麼煎熬不如賣一賣吧，至少好心情過年」；但也有網友表示，「台積電買了沒在賣的」、「放著就對了，當定存，還是你當股市是提款機」、「2330不需要賣吧」；另外還有內行網友曝1招神解，「砍掉APP」、「我買過348元的台積電，買完疫情爆發，大盤開始大跌，過完年跌更深，然後為了不影響心情，開始不看股票APP，幾個月之後就到466元了」、「我教你，刪APP、密碼改掉，回去過自己的生活」、「刪掉APP」、「刪APP，抄心經，讓心靜」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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