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男友失業1年「仍月花6萬」！女困惑求助　網驚：上班幹嘛

編輯中心/綜合報導

2021-01-31 20:35:35

▲一名女網友抱怨，34歲男友已經失業近一年，仍然時常買奢侈品，每個月開銷至少6萬，還迷上股票投資。（圖／翻攝Pexels）
▲一名女網友抱怨，34歲男友已經失業近一年，仍然時常買奢侈品，每個月開銷至少6萬，還迷上股票投資。（示意圖／翻攝Pexels）
因為疫情關係，不少人都面臨失業的窘境。就有一名女網友抱怨，34歲男友已經失業近一年，仍然時常買奢侈品，每個月開銷至少6萬，讓她忍不住上網求助。遭遇曝光後，立刻有網友看破真相：「男友老本深厚，根本不需要上班」。
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一名女網友在臉書《爆怨2公社》發文求助，「男友目前34歲，已快一年沒工作，正在花老本儲蓄，又特別喜歡買名牌精品，最近才買一條圍巾要價萬元，全身行頭加一加大約40萬元吧，一個月開銷基本上六萬元，他家人也整天念『為什麼不找工作』，但男友都無動於衷」。
▲不少網友看完後，紛紛認為男友是投資潛力股，不一定要當上班族領固定薪水。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲不少網友看完後，紛紛認為男友是投資潛力股，不一定要當上班族領固定薪水。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
原PO隨後也繼續抱怨，「男友是個一整天只會待在家裡埋頭苦幹看書到晚上的人，一開始我覺得正常，後來越來越覺得怪異，最近又開始迷上股票投資，每個月還會在書籍上花費上萬，最愛看的書是，巴菲特，比爾蓋茲，股票等等，你們怎麼看？」
不少網友也立刻點破盲點，「是潛力股吧？有收入就好，也有在學投資，幹嘛一定要上班？」、「1個月花6萬，一年沒工作就是花70萬了，那他老本還滿深的耶！每個月這樣花還沒花完」、「投資反而更難，學習上進是好事情」、「有這種老本這樣搞，其實妳也不用太擔心」。
但也有部分網友持相反看法，「好高騖遠的傢伙，可以放生了」、「這種的短期投資還無法確定以後會如何，就看妳有沒有膽量長期觀察他了」、「不要看別人把投資股票當主業自己也跳下去，會很慘」。（編輯：潘毅）
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