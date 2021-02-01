NOW早報／24K男憂紅包包不出！眾揭1方法應急：不用擔心

24K男憂「過年紅包包不出來」 眾揭1方法應急：不用擔心

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農曆新年即將到來，其中「包紅包」也是每年過節討吉利的重要習俗，不過近來國內疫情升溫，許多人的工作受到影響，因此近日就有網友在網路上提問「自己過年紅包如果包不出來怎麼辦？」沒想到眾多網友紛紛建議他「兼差外送」應急，直言不用擔心，引起熱議。

▲紅包。（示意圖／翻攝自Pixabay）

今日天氣／今晴朗溫暖、日夜溫差大！西台金馬留意局部霧

今（1）日各地大多仍為晴到多雲，東半部雲量稍多偶有零星小雨；輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，清晨西半部及東北部低溫約12到14度，其中新竹至台南沿海空曠及近山區平地有11度左右低溫發生的機率，花東低溫則在16、17度，白天各地依然舒適溫暖，高溫普遍仍有23、24度，西半部局部地區有機會來到26、27度，提醒大家，日夜溫差仍大，尤其西半部可達10度以上，請適時增減衣物。另外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況及航班資訊。

案908陪母就醫中鏢 公開足跡：去過九份、佛光山跟大溪

中央疫情指揮中心，1月30日投下震撼彈，不僅打破國內多日的本土零確診，還一次新增4例，甚至有個案因此死亡，讓國內院內群聚的本土疫情，持續陷入擴大的情況，其中，案908是一名50多歲男性，在1月23日陪同母親就醫，因爲是案889的就醫相關接觸者而被隔離，經安排採檢後，在30日確診。

▲指揮中心公布案908公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

2217票當選民進黨北市黨部主委 吳怡農提出4個感謝

民進黨台北市黨部在1月31日舉行黨部主委選舉，同額競選的吳怡農以2217票、12.69％得票率當選民進黨台北市黨部第18屆主任委員。吳怡農也在當選後發表4個感謝，先是感謝談北市黨部的黨公職在最短的時間內，高效率且圓滿辦理這次的主委選舉，並在昨天一大早就出門、在各投開票所加班。

其次是感謝民進黨內的前輩，以及市議會黨團所有成員，這段時間給他的建議和勉勵。吳怡農強調，會持續向大家溝通請益，一起攜手將台北市黨部的能量發揮到最大。接著則是感謝台北市的民進黨支持者，尤其是撥出星期天休息時間出來投票的黨員。最後，吳怡農也感謝每一位「農友」，從他參與立法委員到黨部主委的選舉，都給他很大很溫馨的鼓勵。接下來台北市黨部還有許多的工作，希望台北市黨部的黨公職與他一起努力。

▲民進黨北市黨部主委參選人吳怡農說，未來要強化黨部跟社區的連結。（圖／記者劉育辰攝）

水逆報到！天文奇觀「引發2危機」 唐綺陽呼籲不可大意

「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播等，總能吸引許多觀眾點閱。昨（31）日是1月最後一天，開心迎接農曆新年之外，唐綺陽透露「水逆」即將到來，今晚9點還會出現「5星連珠水瓶」的奇觀，呼籲大家留意2件大事，第1個就是「人際關係的處理」，第2個則是「公眾人物恐爆發驚人內幕，黑歷史容易被扒開」。

▲唐綺陽臉書全文。（圖／唐綺陽臉書）

燉湯有撇步！「3調料」絕對別加 既不去腥又失去原味

燉湯看似簡單，實則暗藏學問！我們總會評論一碗湯味道太淡或是味道不對，但卻說不出到底是哪裡不好喝，其實，這與湯裡的放入的調味料有很大關係。專攻美食領域的搜狐號《央七美食大轉盤》專欄就指出，「花椒」、「蒜頭」與「胡椒粉」最好別加，以免失了原味，甚至壞了整鍋湯。（編輯：許苡晴）