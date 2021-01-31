月薪43K全繳家用！OL女意外身亡 父母「冷血行徑」曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-31 23:01:10
時至今日，仍然有部分家庭保持著「重男輕女」的錯誤觀念，人間悲劇也隨之上演。在中國大陸浙江，一名23歲女子外出打拼卻出意外身亡，沒想到家人竟向公司要討上百萬，原因是要幫兒子買房要拿來當頭期款，「冷血行徑」曝光後也引發嘩然。
據《新浪網》報導，2017年才23歲的洛洛隻身前往杭州工作，一做就是三年，由於工作能力出色，立刻受到公司賞識，薪水也算優渥，上看萬元人民幣，與同事也相處融洽。唯有來自家庭親情勒索的壓力，讓她時常喘不過氣。原來洛洛家中還有一位親弟弟，受到父母格外疼愛，他們更要求女兒要把所有薪水拿回家中，好讓他們能讓弟弟用最好、吃最好的。反觀獨自外出打拼的洛洛，平時只剩下一些基本生活費用，戶頭內時常剩下不到7千元，連想買一雙平價鞋，都捨不得。持續累積的身心壓力，讓洛洛平時在社群平台的發文都相當悲觀。2019年10月，洛洛喝了點小酒後到錢塘江旁散步，卻意外遇上漲潮風浪被捲走溺斃。悲劇發生後，洛洛父母找上她任職的公司，要求賠償。由於洛洛出事當時，並非上班時間，因此公司方確定並無責任，但出於人情，仍給了洛洛父母6萬（新台幣27萬），作為些許補償，讓洛洛的後事能妥善得到處理。沒想到洛洛父母仍不滿意，加碼要求公司支付41萬元（約新台幣176萬元），更要把這些錢拿來當兒子當買房的頭期款。萬般無奈的公司方，只好找第三方幫忙協調。在協調會議上，洛洛雙親仍不停強調「女兒養到24歲花了很多錢，且三年間在公司也創造了很多價值，難道我的女兒一條人命只值6萬元嗎？」但最後協調會未能讓雙方達成共識，下一步可能會走司法程序。過程曝光後也引發眾多大陸網友關注，紛紛痛罵這對父母：「這不是家人，這是吸血鬼」、「沒有血可吸了當然以淚洗面」、「有這種家人，只為這個女孩感到不值得」。（編輯：潘毅）