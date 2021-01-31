店員手誤儲值！他憂「3h薪水飛了」　機智店長1招秒化解

隨著行動支付、電子支付的普及，不少連鎖店家也開始實行會員儲值消費就可以累積點數的系統，近日就有一名網友到知名速食店掏出500元鈔票希望店員幫他儲值100元，沒想到卻因為店員手誤儲值成500元，手邊沒有任何現金又擔心害店員被扣薪水的他當下在櫃台顯得相當為難，此時機智的店長出面用一招瞬間化解危機，讓不少網友看了也紛紛大讚暖心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，自己當天拿了500元鈔票和儲值卡給店家，表示只要儲值100元就好，剩下的現金是他之後還要到其他消費得用的，不料店員卻失手將500元全數儲值到卡片中，「於是想請他把400退還，但店長來操作時後來發現，儲值進去的錢是不能退款的！」。

此時該名店長也立刻決定拿出400元現金退還給原PO，並表示誤儲值的400點也將免費贈送給他，當下原PO還認為對方相當大方，接著又想到「這筆帳該不會是從剛剛的員工薪水裡扣吧，如果是我就不要了！錢你拿回去，不要讓辛苦工作的人因為這疏忽，白白打工3小時」，接著便表示稍晚會回家拿錢重新儲值。

▲原PO擔心員工辛苦打工三小時的薪水就這樣飛了，連忙表示會回家拿錢再來補儲值。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

店長聽完更衝回店裡送了一整袋食物，感謝原PO體諒他們的辛苦，文末原PO也忍不住替服務業打氣「不多說了，漢堡很好吃，然後我要趕回家拿錢了」。文章曝光後許多網友也動容表示「店長有責任感，你也超好人，這社會就是要這樣互相尊重才會好啊，你們都很棒」、「讚啦 ，互相體諒就是最完美的結局」、「能將心比心真的不容易」。（編輯：楊智傑）