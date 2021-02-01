準岳母開「1條件」不收聘金！30歲男秒臉綠：根本被洗臉
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 00:12:41
結婚是兩人的終生大事，更需要雙方父母的同意。就有一名男網友表示，準岳母雖然表示可以不收聘金，但開出「必須買房」的條件，希望保障女兒的未來安穩。不過卻也讓準新郎一聽完臉綠：「根本被洗臉」。
一名30多歲男網友在臉書《靠北婚姻2.0》上發文抱怨，「想結婚卻被洗臉，女方要求要買房，頭期款跟房貸我全出，女友媽媽也贊同說不用聘金可以簡單宴客，但必須買房給保障」。看似「大氣」的條件，卻讓原PO充滿壓力，「除非是爸媽給錢贊助，不然現在這個社會30歲男生，根本承擔不起2百多萬頭期款及每月繳快3萬的房貸」。過程曝光後，也引發不少網友感嘆，「女生鑲金？要是開這種條件我會直接拒絕」「結婚是一輩子的，買房也不是一件輕鬆的事，女生要求要有個保障也不是不能理解，但買房不是單方的事」、「這種長輩還真多」、「這樣太勉強，婚後也不幸福」。不過也有人持不同看法，「所以沒房自己就要有自覺，加把勁賺錢吧」、「看過更扯的，聘金要收、房子也要，你這還算好了」、「女方家可能認為你都30歲了，應該已經有買房準備，才想說聘禮不收，讓小倆口能好過一點，但沒料到你沒有做好準備」。（編輯：潘毅）