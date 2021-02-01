換新輪胎馬上有異音！車主急回廠 老闆驚覺「真相」怒了
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 00:00:06
開車上路都必須觀察車子的狀態，避免意外發生。不過就有一名車主剛換新輪胎沒多久，就發現「有異音」，隨即回車行檢查。沒想到真相曝光後，立刻讓老闆忍不住火大爆粗口。
一位網友在臉書《爆廢公社公開版》上，分享開車行朋友的近期遭遇「店裡來了個車主，打電話進來就說，車子在高速情況下有異音，便也請主開回廠來檢查」。車行老闆也開始逐步清查車子各部位，「才開了1000公里的新胎，底盤系統，轉向系統懸吊系統，煞車系統，傳動系統，輪胎鋁圈，什麼問題都沒有，發動引擎後也沒聽到異音」。正當老闆還在疑惑時，車主先開口威脅「這輪胎不是還說有一個靜音技術，為什麼會有異音？查不出來我就要去爆料！」老闆則故作鎮定回應「我們先試車看看！」兩人上車後一開始平路60公里無異音，緊接著上快速道路後，車主突然大喊「你聽！每開幾秒就有，咯噔，咯噔，咯噔的聲音！」讓老闆忍不住爆粗口大喊：「你不知道快速道路是一塊塊橋面拼出來的嗎？那個叫做道路伸縮縫！」完整過程曝光後，也讓眾多網友苦笑回應，「不是異音，是車主腦袋異常」、「那是黑色橡膠壓力滾動器接觸伸縮縫所發出的聲音而已，純屬自然現象」、「我覺得有點扯…但是我信了」、「好大的異音，需要來個全車隔音來降低聲音」。（編輯：潘毅）