化學兵桃園消毒走透透！鄭文燦：將立即啟動第二輪消毒
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-01 09:57:02
衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，迄今已19人確診新冠肺炎。桃園市長鄭文燦上月表示全桃360處人潮聚集場所將全面消毒。明（2）日將完成首輪消毒，鄭文燦今（1）日表示，將立即啟動全市第二輪消毒。
總統蔡英文今日將前往桃園南門市場慰勞「桃園市政府防疫消毒大隊及陸軍第六軍團三三化學兵群」，鄭文燦今日上午主持完防疫會議後受訪表示，第一輪消毒計畫是針對社區足跡較多的地方進行消毒，請求陸軍六軍團33化兵群支援，配合環保局、防疫消毒大隊聯合作業，包括今天上午桃園生活圈、下午大溪老街7個里，接著市府會對全市各區進行第二輪區里消毒，務必使社區安全、疫情風險下降。鄭文燦進一步表示，桃園市跟國防部互動很好，第一時間就協調33化學兵群來支援，2016年禽流感事件發生後，化學兵群也曾來大園區的養鵝場支援大範圍消毒，這次蔡總統以元首身份來，一方面來謝謝防疫團隊，二方面來謝謝國軍弟兄的辛苦，這些支援消毒作業的弟兄也有一半也是桃園的子弟，包括自願役的官士兵。
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