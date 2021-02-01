老公15年友爽喝喜酒！新娘見紅包臉綠 眾驚：吃buffet嗎
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 10:09:33
往往我們要去參加親朋好友婚禮時，總是會論及交情來衡量紅包的多寡，不過，近日就有一名台北的新婚人妻抱怨「老公幾個15年的死黨來喝喜酒，結果只包2600，婚宴一桌成本3.2萬，真的覺得吃虧」貼文引發熱議。
原PO在臉書「靠北老公2.0」貼文指出「老公邀請來喝喜酒的幾個死黨中，有超過15年以上的情誼，但來喝喜酒卻非常摳，大多都只包2600，雖然有人包6600元，但是是帶2大2小來，真的是厚臉皮」。「大家出社會這麼久了，不可能不知道台北喜宴的行情吧，老公的這些死黨卻裝傻，拿鄉下的行情來充數，根本就是要來佔便宜的，我的閨蜜、朋友到場都包3600元以上，有帶老公小孩的都包到1萬2了」這也讓原PO氣的向老公表示「少跟那些假兄弟往來，最好斷絕關係，以後不要再連絡」。貼文一出，網友紛紛回應「友誼不是靠金錢衡量的....」、「愛面子辦3萬2就要有心理準備收不回本啊，幹嘛全轉嫁賓客身上」、「你當結婚是在標會嗎？」、「以為在吃buffet嗎？還拼回本勒....」、「原來你追求的是錢不是祝福，那幹嘛辦3萬2的」、「裝闊辦3萬2的，結果收不回來還批評老公的朋友，真的不行」。（編輯：張嘉哲）