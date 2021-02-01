美式漢堡配餐「薯條+可樂」140元！內行揭背後真相：超盤
編輯中心/綜合報導
2021-02-01 10:23:29
台灣速食店和美式餐廳林立，漢堡、炸物等美式料理近年來也深受不少老饕喜愛。而近日就有網友在網路上發文表示震驚「美式漢堡的配餐『薯條+可樂』竟要140元，到底是怎麼定價的啊？」，沒想到就有內行人揭露了背後的真相，直言「超盤」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼薯條＋可樂可以賣140？」的文章表示，「今天經過一個美式漢堡攤販，真的覺得很疑惑，漢堡單點80、90元還好，重點是＋140元升級套餐，套餐就是薯條＋可樂」，這也讓原PO不敢置信，「薯條算你50好了，可樂算30，這樣也才80阿，140塊到底是什麼暴利？去麥當勞單點這兩個都不到140，到底這些美式餐廳都怎麼定價的啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有內行人揭露背後真相，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「這幾年一堆跟風山寨美式餐廳，只學到定價」、「店租啊，跟電影院爆米花賣你200一樣」、「房東要錢啊，不然賺什麼」、「盤阿，路邊脆薯大份也才50」、「我愛吃薯條乾脆自己炸了」、「美式餐廳根本薛爆」。甚至內行人更揭露美式餐廳的配餐會賣這麼貴的原因在於「漢堡的用肉品質不一樣，因此需要靠搭配昂貴的配餐來攤平利潤」，「ㄧ分錢一分貨，可是還是要看地點跟你的客源，不是所有人都會買單的」、「用料扎實的話這個價格不貴」、「不要薯條便宜一點，薯條感覺強迫消費，羊毛出在羊身上」、「只能單點阿」、「不要付薯條便宜一點，附薯條貴死，盤子才買」、「漢堡肉至少要兩公分厚且稍微整圓一點，那我覺得非常OK」。（編輯：王柏文）